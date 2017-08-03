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Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются в Пустошкинском и Себежском районах

В Пустошкинском и Себежском районах продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС  России по Псковской области.

Напомним, 2 августа в результате прохождения комплекса неблагоприятных природных явлений на территории Пустошкинского и Себежского районов произошли обрывы линий энергоснабжения, падение деревьев на автодорогах федерального и регионального значения, повреждены кровли жилых домов.

Ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории находится на контроле Главного управления МЧС России по Псковской области. Развернут межведомственный штаб, осуществляющий руководство ликвидацией отключений энергоснабжения.

Для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных явлений в Себежском районе задействована аэромобильная группировка Главного управления в составе 5-и мобильных бригад (24 человека, 5 единиц техники). Всего от РСЧС создана группировка в количестве 319 человек, 118 единиц техники.

За сутки аэромобильная группировка МЧС совместно с представителями коммунальных служб провела работу по расчистке дворовых территорий от упавших веток, распиловке и вывозу поваленных деревьев.

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