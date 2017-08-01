Сергей Перников обсудил в Москве вопросы территориального развития Псковской области

14:05, 03 августа 2017, ПАИ

3 августа в Москве заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников и председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев провели рабочую встречу с временно исполняющим обязанности директора Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития Российской Федерации. Основная тема разговора касалась вопросов разработки «Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года» с учетом особенностей Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили целесообразность учета особенностей расселения в субъектах РФ, а также необходимость создания условий для сдерживания оттока населения из малонаселенных районов путем установления дополнительных преференций для отдельных отраслей, которые являются основой развития данных территорий. Сергей Перников предложил Алексею Елину учесть при разработке Стратегии приоритетные проекты Псковской области. В их числе особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», созданный в Великих Луках электротехнический кластер. По словам Сергея Перникова необходимо увязывать включение таких проектов в пространственную систему развития как макрорегиона (макрозон), так и РФ в целом.

Также в ходе обсуждения представители Псковской области обратили внимание Алексея Елина, что в проекте Стратегии макрозон «Центр и Северо-Запад России», к которой отнесена Псковская область, определены в качестве приоритетов только высокотехнологичные производства в области транспортного и энергетического машиностроения, перерабатывающие производства лесного комплекса, производства топливно-энергетического, туристско-рекреационного комплексов, а также сектор транспортных услуг, в том числе услуг по реализации транзитного потенциала России.

Однако, по их мнению, Псковская область, имеет существенный сельскохозяйственный потенциал. На сегодняшний день удельный вес земель сельхозназначения в регионе составляет 24% (от общей площади региона), а удельный вес сельского населения в общей численности населения региона — 30%, что создает условия для развития сельскохозяйственных отраслей и пищевой переработки. Стороны договорились рассмотреть данный вопрос в ходе дальнейшей проработки Стратегии.

Напомним, что проект «Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года» разработали специалисты Минэкономразвития в соответствии с федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Документ предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий и создание шести макрозон: «Центр и Северо-Запад России», «Европейский Север», «Юг России», «Урало-Поволжье», «Сибирь» и «Дальний Восток».