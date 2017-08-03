Хоккеисты из Твери, Санкт-Петербурга, Ленобласти и Пскова разыграют «Кубок Маргелова»

15:04, 03 августа 2017, ПАИ

С 5 по 6 августа в Ледовом дворце Пскова пройдет V открытый турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд, посвященный памяти Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора, основателя ВДВ В. Ф. Маргелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам председателя Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Ивана Штылина, в «Кубке Маргелова» примут участие хоккеисты из Твери, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Честь Псковского региона будут отстаивать хоккейные команды «Купол» (ВДВ), «Барсы» (Администрация области) и «Родина» (Псковский район).

«Игры в группах пройдут по круговой системе. Каждая команда сыграет две игры, а по итогам будет плей-офф», — рассказал председатель Госкомитета.

Организаторы мероприятия — Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Федерация хоккея Псковской области».

Расписание турнира:

5 августа

11:00-11:15 –открытие турнира

11:15-12:15 –«Ламитка» Тверь – «Сталь» Санкт-Петербург

12:30-13:30 –«Родина» Псковский район – «Барсы» Псков

13:45-14:45 – «ВДВ-Купол» Псков – «Сталь» Санкт-Петербург

16:15-17:15 – «Ямбург» Кингисепп – «Барсы» Псков

17:30-18:30 – «Ламитка» Тверь – «ВДВ-Купол» Псков

18:45-19:45 – «Родина» Псковский район – «Ямбург» Кингисепп

6 августа

8:15-9:15 – полуфинал А1-В2

9:30-10:30 –полуфинал В1-А2

10:45-11:45 – матч за 5-6 места

12:00-13:00 – матч за 3-4 места

13:15- 14:15 -финал

14:15-14:30 –закрытие турнира