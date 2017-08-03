До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 августа

18:11, 03 августа 2017, ПАИ

4 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +11 до +16 градусов, днем - от +20 до +25.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.