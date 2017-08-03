50-летие отметит Музей истории псковских железнодорожников 5 августа

16:23, 03 августа 2017, ПАИ

5 августа Музей истории псковских железнодорожников отметит свое 50-летие со дня основания. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, торжества начнутся в 12:00 в экспозиции (Псков, улица Вокзальная, дом 38).

Напомним, что один из старейших железнодорожных музеев на дороге открыт в 1967 году по инициативе ветеранов и работников Псковского железнодорожного узла. Первая экспозиция располагалась на Псковском вокзале, а первым руководителем стал инженер тяги ветеран войны Александр Валентик. Позднее музей вошёл в состав Музея Октябрьской железной дороги.

В 1983 году было выделено новое помещение в здании по адресу улица Вокзальная, дом 38. В трёх просторных залах, собранными энтузиастами-любителями железных дорог и музейными сотрудниками экспонатами, иллюстрируется история Псковского железнодорожного узла и Октябрьской железной дороги, начиная со дня основания и до наших дней. Второго августа 1989 года музею Псковского отделения Октябрьской железной дороги присвоено звание народного музея.

Музей был закрыт в 2012 году. 6 мая 2014 года его открыли после проведенного ремонта. В одном из залов размещена экспозиция о новейшей истории Псковского отделения и Октябрьской железной дороги, начиная с 2003 года, когда было создано открытое акционерное общество.