Международный день пива отмечается сегодня

08:26, 04 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 4 августа, празднуется Международный день пива. Об этом сообщает портал calend.ru.

Международный день пива (англ. International Beer Day) – ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь ещё больше посетителей в своё заведение.

Впервые данный праздник прошёл в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату – 5 августа, но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата – с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба – в 2012 году он отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах.

Помимо США сегодня День пива отмечается во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, странах Азии и Африки.