Общероссийское родительское собрание с прямыми включениями из регионов пройдёт 30 августа

16:32, 03 августа 2017, ПАИ

IV Общероссийское родительское собрание с участием Министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой пройдет 30 августа в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

Свой вопрос главе ведомства адресовать можно уже сейчас. Для этого на сайте Минобрнауки РФ отрылся специальный раздел «Общероссийское родительское собрание».

На собрании с министром будут все заинтересованные стороны: родители, педагоги, активисты-общественники. В формате видеоконференции за ходом диалога можно будет наблюдать онлайн на сайте ведомства.