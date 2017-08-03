Псковская Росгвардия завела аккануты в соцсетях

22:01, 03 августа 2017, ПАИ

У отдела Росгвардии по Псковской области появились официальные аккаунты соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram» и «Facebook».Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

«На представленных информационных площадках можно ознакомиться с актуальной информацией, узнать много интересного и нового из жизни подразделений псковской Росгвардии, пообщаться с единомышленниками и получить ответы на интересующие вопросы», - добавили в ведомстве.