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Общество

Псковская Росгвардия завела аккануты в соцсетях

У отдела Росгвардии по Псковской области появились официальные аккаунты соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram» и «Facebook».Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

«На представленных информационных площадках можно ознакомиться с актуальной информацией, узнать много интересного и нового из жизни подразделений псковской Росгвардии, пообщаться с единомышленниками и получить ответы на интересующие вопросы», - добавили в ведомстве.

 

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