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Четыре пары представят Псков на этапе Чемпионата России по пляжному волейболу

Четыре псковских пары — две мужские и две женские - будут участвовать в этапе Чемпионата России по пляжному волейболу, который впервые состоится в Пскове 4 августа. Об этом в прямом эфире ПАИ-live сообщил президент Федерации волейбола в Псковской области Сергей Ершов.

Он отметил, что соревнования будут также носить статус 10-го турнира Кубка княгини Ольги, который раньше был окружным. Состязания сильнейших волейболистов страны пройдут на четырех площадках в районе городского пляжа возле Мирожского монастыря.

«Уровень Северо-Запада мы потихонечку преодолели, поэтому всероссийская федерация наряду с 8 городами, где пляжный волейбол очень популярен, предоставила нам право провести такой турнир», - добавил Сергей Ершов.

Он сообщил, что в турнире сыграет участница Олимпийских Игр 2008 года Александра Моисеева, которая возглавляет всероссийский рейтинг. Также приехали те клубы, которые находятся на лидирующих позициях в пляжном волейболе страны.

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