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Общество

К этапу Чемпионата России по пляжному волейболу на берегу Великой в Пскове заменили песок

4 августа впервые в Пскове стартует этап Чемпионата России по пляжному волейболу.

Как сообщил президент Федерации волейбола в Псковской области Сергей Ершов в прямом эфире проекта ПАИ-Live сегодня, 3 августа, сейчас идёт финальная часть обустройства пляжа. «Привезли очень много песка, выровняли практически под ноль основание, новые стойки вкопали. Я надеюсь, что многие любители пляжного волейбола придут на пляж, и его не узнают», - добавил Сергей Ершов.

Он поблагодарил за помощь Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, за счет субсидии которого на пляже обновили песок, а также управляющую компанию ОЭЗ «Моглино» и спонсоров.

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