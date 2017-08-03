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Общество

Продукты и личные вещи украл мужчина у односельчанина в Себежском районе

В Себежском районе мужчина совершил кражу из квартиры.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, местный житель украл продукты и личные вещей из квартиры односельчанина. Обвиняемый проник в жилое помещение через балкон, после чего взломал секцию окна, которое было приоткрыто.

Мужчина ранее неоднократно был судим. В декабре 2015 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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