Продукты и личные вещи украл мужчина у односельчанина в Себежском районе

15:34, 03 августа 2017, ПАИ

В Себежском районе мужчина совершил кражу из квартиры.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, местный житель украл продукты и личные вещей из квартиры односельчанина. Обвиняемый проник в жилое помещение через балкон, после чего взломал секцию окна, которое было приоткрыто.

Мужчина ранее неоднократно был судим. В декабре 2015 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.