Ремонтные службы обсудили нюансы работ на перекрёстке 128-й Стрелковой дивизии и Вокзальной в Пскове

17:12, 03 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 3 августа, в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии прошло выездное совещание всех служб, задействованных в ремонте дороги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. Напомним, 2 августа, начались подготовительные работы на перекрестке 128-й Стрелковой дивизии и улицы Вокзальной: подрядная организация начала демонтаж бортового камня.

Участники встречи обсудили детали предстоящего ремонта, который планируется в рамках существующих границ улицы: замена асфальтового покрытия дороги, бордюрного камня, организация тротуаров, установка светофора.

В частности, специалисты на местности показали, где проходят газовые сети, кабели электроснабжения. Эти факторы необходимо учитывать при проведении работ. Службы определились с расположением опор для светофоров на перекрестке. Кроме того, участники совещания сошлись во мнении, что в тротуаре необходимо сделать разрывы, чтобы обеспечить съезд с улицы 128-й Стрелковой Дивизии к частным домам.

На данный момент на объекте работают представители МП «Горводоканал», «Псковские тепловые сети» и энергетики.