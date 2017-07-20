Капитаны песка: ПАИ-live c Сергеем Ершовым (ВИДЕО)
Сегодня гостем ПАИ-live стал президент Федерации волейбола в Псковской области Сергей Ершов.
4 августа Псков впервые принимает этап Чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования сильнейших волейболистов страны пройдут на четырех площадках в районе городского пляжа возле Мирожского монастыря. Как готовился город к статусному турниру, каковы шансы псковичей на этих соревнованиях, насколько популярен этот вид спорта в регионе — об этом и не только шла речь в интервью с президентом региональной Федерации волейбола.