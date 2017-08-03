Отделение пляжного волейбола планируется открыть на базе спортклуба «Бригантина»

17:36, 03 августа 2017, ПАИ

«Сейчас мы ведем переговоры со спортивным клубом «Бригантина», чтобы на его базе открыть отделение пляжного волейбола», - заявил президент Федерации волейбола в Псковской области Сергей Ершов в прямом эфире ПАИ-live 3 августа.

По его словам, волейболистки из Санкт-Петербурга приезжают в Псков с мастер-классами, они готовы поделиться своим опытом. «Если у нас это отделение откроется, нам будет гораздо проще владеть всеми нюансами пляжного волейбола», - добавил Сергей Ершов.