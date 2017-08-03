Полиция Пскова рассказала, как защититься от мошенников в Интернете

21:03, 03 августа 2017, ПАИ

Полиция Пскова рассказала о методах защиты от злоумышленников в сети Интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как рассказали в ведомстве, первая опасность в интернете - это действия мошенников, которые хотят получить финансовую или иную выгоду. Мошенники могут использовать самые разные инструменты и методы — например, перехват и подбор паролей к учетным записям в социальных сетях и на почтовых сервисах. Украденные аккаунты мошенники используют, в частности, для распространения спама и вирусов.

Кроме того, мошенники могут получить доступ к учетной записи жертвы следующими способами:

- Заставить жертву ввести свои данные на поддельном сайте.

- Подобрать пароль жертвы, если он не сложный.

- Восстановить пароль жертвы с помощью «секретного вопроса» или введенного ящика электронной почты.

- Перехватить пароль жертвы при передаче по незащищенным каналам связи.

По словам полиции, как правило, для кражи личных данных используются фишинговые сайты. Фишинг (от англ. fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Злоумышленники создают фишинговые сайты, копирующие интерфейс известных ресурсов, а жертвы вводят на них свои логины и пароли, не понимая, что сайты поддельные.

В связи с этим, стражи порядка рекомендуют псковичам следовать простым рекомендациям:

- Используйте сложные пароли (они состоят как минимум из 10 символов, включают буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и специальные символы, не содержат имя пользователя и известные факты о нем).

- Никому не сообщайте свой пароль.

- Для восстановления пароля используйте привязанный к аккаунту мобильный номер, а не секретный вопрос или электронную почту.

- Не передавайте учетные данные — логины и пароли — по незащищенным каналам связи (не защищены, как правило, открытые и общедоступные wi-fi сети).

- Внимательно проверяйте доменные имена сайтов, на которых вводите учетные данные.