Нарушения при ввозе абаши выявлены на складе в Пскове

17:38, 03 августа 2017, ПАИ

3 августа на складе временного хранения ООО «Элком-Терминал» в Пскове выявлено нарушение в области карантина растений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Подкарантинная продукция - лесоматериалы тропических пород – абаши - поступила в адрес ООО «Импортно-экспортная компания» из Эстонии. При проведении осмотра выявлено, что в качестве древесного упаковочного материала использовались 2 поддона, на которых отсутствовала маркировка специальным знаком международного образца, что является нарушением установленных требований.

В отношении продукции и поддонов проведены лабораторные исследования. На основании заключения о карантинном фитосанитарном состоянии груз выпущен в свободное обращение. ООО «Импортно-экспортная компания» привлечено к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза).