Выставка, посвященная сражению на Курской дуге, открылась в Псковской областной библиотеке

20:40, 03 августа 2017, ПАИ

В Псковской областной научной библиотеке открылась книжная выставка «Великая битва», посвященная сражению на Курской дуге в 1943 году, одному из важнейших этапов на пути к победе в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке можно ознакомиться с книгами В. Н. Замулина «Курский излом», в которой автор детально восстанавливает ход боевых действий на южном фасе Курской дуги с 4 по 9 июля 1943 года, «Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют», где автор описывает тяжёлые бои на Обояньском направлении и знаменитый контрудар Воронежского фронта под Прохоровкой 12 июля 1943 года, восстановив ход событий буквально по часам и минутам, а в исследовании «Прохоровское сражение» проводит всесторонний анализ и определяет место сражения в Курской битве, по-новому оценивает его итоги, их влияние на исход всей оборонительной операции Воронежского фронта.

Крмое того, в экспозиции представлены материалы из периодических изданий «Военно-исторического журнала», «Исторического архива», «Русская история», «Наш современник», «Новая и новейшая история», «Родина», а также произведение Д. Гланца, Д. Хауза «Курская битва.

«Решающий поворотный пункт Второй мировой войны», в котором использованы прежде засекреченные советские и немецкие материалы, книга М. Лобанова «Сталин в воспоминаниях современников и документах эпохи» и многие другие», - добавили в учреждении.

Выставка открыта до конца августа.