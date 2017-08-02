Транзит из Литвы в Украину замороженной рыбы запрещён в Псковской области

16:40, 03 августа 2017, ПАИ

В Псковской области запрещено движение автомобиля, перемещавшего через многосторонний автомобильный пункт пропуска Убылинка в Себежском районе более 18 тонн замороженной скумбрии, которая доставлялась из Литвы в Украину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Досмотр провели сотрудники ведомства и Псковской таможни на одном из складов временного хранения. Специалисты выявили несоответствие информации о количестве товара в товаросопроводительных документах сведениям, установленным при проведении досмотра.

Транзит товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен. Оформлен акт о возврате груза.