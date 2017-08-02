0
13:22
Вера Емельянова: Огромная ценность кластера «Псковский» в том, что инвесторы стали активными участниками проекта
17:18
Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты
11:25
Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов и будут рассмотрены ещё несколько заявок
09:07
Президентские гранты выиграли четыре псковские некоммерческие организации
17:55
«Ростелеком» у вас дома!
12:02
Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
Еще новости
Экономика

Минэкономразвития оценило опыт международного сотрудничества Псковской области

3 августа в Москве состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Станислава Воскресенского.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в ходе встречи вице-губернатор доложил основные итоги приграничного сотрудничества Псковской области, отметив, в частности, что в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония — Латвия — Россия 2007 — 2013 годы» на территории региона реализованы 25 различных проектов, в том числе три крупномасштабных. В экономику региона было привлечено около 1 млрд рублей внебюджетных средств.

Очередной этап работы — вхождение Псковской области в следующий программный период, который предусматривает формат двустороннего взаимодействия в рамках программ приграничного сотрудничества «Эстония — Россия» и «Латвия — Россия». В рамках двух программ прорабатываются совместные крупномасштабные проекты в сферах сельскохозяйственного предпринимательства, экологии общих водных объектов, туризма, а также приграничной инфраструктуры. Общий объем средств по указанным проектам должен составить около 1 млрд рублей. Обе программы рассчитаны до 2020 года.

Также традиционными сферами для международного сотрудничества являются образование, здравоохранение и спорт, отметил Сергей Перников.

Кроме того, стороны обсудили успешный опыт проведения в Псковской области Международного форума приграничных регионов. В этом году в мероприятии приняли участие более 400 человек, был заключен ряд крупных соглашений, одним из которых стало соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.

Станислав Воскресенский отметил, что Министерство экономического развития РФ поддерживает инициативы Псковской области и оценивает опыт международного сотрудничества региона как успешный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Вера Емельянова: Огромная ценность кластера «Псковский» в том, что инвесторы стали активными участниками проекта
02 августа 2017
Вера Емельянова: Огромная ценность кластера «Псковский» в том, что инвесторы стали активными участниками проекта 1
Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты
01 августа 2017
Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты 1
Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов и будут рассмотрены ещё несколько заявок
01 августа 2017
Осенью в ОЭЗ «Моглино» закончится строительство двух заводов и будут рассмотрены ещё несколько заявок
Президентские гранты выиграли четыре псковские некоммерческие организации
01 августа 2017
Президентские гранты выиграли четыре псковские некоммерческие организации
«Ростелеком» у вас дома!
28 июля 2017
«Ростелеком» у вас дома!
Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)
25 июля 2017
Ограничение движения в связи со вспышкой АЧС в Псковском районе (СХЕМА)
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 4
Производство скота и птицы на убой увеличилось в псковских сельхозпредприятиях
20 июля 2017
Производство скота и птицы на убой увеличилось в псковских сельхозпредприятиях 1

Идет загрузка...