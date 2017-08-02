Минэкономразвития оценило опыт международного сотрудничества Псковской области

17:56, 03 августа 2017, ПАИ

3 августа в Москве состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Станислава Воскресенского.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в ходе встречи вице-губернатор доложил основные итоги приграничного сотрудничества Псковской области, отметив, в частности, что в рамках программы приграничного сотрудничества «Эстония — Латвия — Россия 2007 — 2013 годы» на территории региона реализованы 25 различных проектов, в том числе три крупномасштабных. В экономику региона было привлечено около 1 млрд рублей внебюджетных средств.

Очередной этап работы — вхождение Псковской области в следующий программный период, который предусматривает формат двустороннего взаимодействия в рамках программ приграничного сотрудничества «Эстония — Россия» и «Латвия — Россия». В рамках двух программ прорабатываются совместные крупномасштабные проекты в сферах сельскохозяйственного предпринимательства, экологии общих водных объектов, туризма, а также приграничной инфраструктуры. Общий объем средств по указанным проектам должен составить около 1 млрд рублей. Обе программы рассчитаны до 2020 года.

Также традиционными сферами для международного сотрудничества являются образование, здравоохранение и спорт, отметил Сергей Перников.

Кроме того, стороны обсудили успешный опыт проведения в Псковской области Международного форума приграничных регионов. В этом году в мероприятии приняли участие более 400 человек, был заключен ряд крупных соглашений, одним из которых стало соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.

Станислав Воскресенский отметил, что Министерство экономического развития РФ поддерживает инициативы Псковской области и оценивает опыт международного сотрудничества региона как успешный.