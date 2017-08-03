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Общество

О профилактике пожаров рассказали сотрудники псковского МЧС в Локнянском районе

3 августа в поселке Локня Локнянского районе сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В жилом секторе специалисты проинструктировали по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту 16 человек. Также распространили 26 листовок на темы: «Указатель безопасности», «01 - Сообщает!», «Неисправный электроприбор - причина пожара» и провели 16 профилактических бесед по разъяснению требований пожарной безопасности.

Кроме того, до граждан довели обстановку с пожарами в Локнянском районе на текущий период, наиболее частые причины возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных.

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