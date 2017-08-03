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Общество

Иван Цецерский обсудил с предпринимателями будущее торговых точек в центре Пскова

Сегодня, 3 августа, к главе города Пскова на приеме граждан по личным вопросам обратились представители малого бизнеса, беспокоящиеся за будущее своих торговых точек. Предприниматели ведут торговлю в центре города Пскова и, по мнению ряда общественников, их торговые павильоны не соответствуют внешнему облику исторического центра древнего города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Иван Цецерский заявил, что в данный момент схема размещения нестационарных торговых объектов еще обсуждается, но не утверждена окончательно, поэтому все беспокойства преждевременны.

Он отметил, что после того, как представители региональных комитетов по охране объектов культурного наследия, по экономическому развитию, промышленности и торговле углубленно оценят возможность включения в новую схему каждого из торговых объектов, схема будет вынесена на публичные слушания: «На публичных слушаниях предприниматели и жители города смогут высказать свои пожелания и опасения, которые, несомненно, будут учтены. И только после их проведения будет утверждена новая схема размещения нестационарных торговых объектов. Тем предпринимателям, которые в неё всё-таки не попадут, будут предоставлены другие места для торговли», - подчеркнул глава Пскова.

На первоначальном этапе Иван Цецерский посоветовал данный вопрос урегулировать с Государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия.

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