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Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове и Невеле

В Пскове и Невеле установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре у дома по улице Текстильной дорожные полицейские остановили ВАЗ-211440, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний мужчина. А в Невеле по улице Волкова на автомобиле «Ауди 80» двигался нетрезвый 31-летний житель Великолукского района. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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