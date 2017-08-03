Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове и Невеле

18:03, 03 августа 2017, ПАИ

В Пскове и Невеле установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре у дома по улице Текстильной дорожные полицейские остановили ВАЗ-211440, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 31-летний мужчина. А в Невеле по улице Волкова на автомобиле «Ауди 80» двигался нетрезвый 31-летний житель Великолукского района. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.