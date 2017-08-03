195 проб рыбной продукции исследовал псковский Роспотребнадзор за полгода

18:05, 03 августа 2017, ПАИ

За первое полугодие Управление Роспотребнадзора по Псковской области проверило 27 предприятий, осуществляющих оборот пищевой продукции из водных биоресурсов, все - с лабораторным контролем. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, за нарушения требований законодательства наложены штрафы на 5 должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму 12 тысяч рублей.

В ходе проверок исследованы 195 проб рыбной продукции, в том числе 2 импортных, 193 отечественных производителей, 2 пробы не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, 1 - по паразитологическим показателям. Массовая доля фосфатов во всех исследованных пробах не превышает гигиенических нормативов и соответствует требованиям ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических и вспомогательных веществ».

При проведении проверок выявлены нарушения обязательных требований к продукции, регламентируемые законодательством в сфере технического регулирования: реализация рыбной продукции с истекшими сроками годности; нарушение условий хранения рыбной продукции; несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров и гигиенической аттестации; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений.