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Общество

Улица Советской Армии в Пскове прошла приемку после масштабного ремонта

Сегодня, 3 августа, комиссия, состоящая из специалистов Управления городского хозяйства администрации Пскова, сотрудников организации-подрядчика приняла улицу Советской Армии после масштабного ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основная часть работ для удобства автомобилистов, а также в связи с большой пропускной способностью дороги в дневные часы, была в соответствии с указанием губернатора области и главы Пскова произведена в ночное время. К выполненным подрядчиком работам претензий нет. Как только позволит погода, на дорожное покрытие будет нанесена разметка.

Напомним, ремонт участка улицы Советской армии в Пскове от трассы М-20 до Промежиц протяженностью 2,5 км начался 11 июля. По условиям контракта, подрядчик должен был выполнить фрезерование, укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтового покрытия, отремонтировать обочины и автобусные остановки. Гарантийный срок эксплуатации асфальтового покрытия - 4 года. В список дорог, нуждающихся в ремонте в этом сезоне, улица Советской Армии попала в связи с обращениями автомобилистов в online-приемную.

Добавим, в настоящее время в Пскове ремонт ведется на 5 участках улиц. 2 августа началась активная фаза работ на перекрестке 128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной. На участке улицы Шестака от Рижского проспекта до Гаражного проезда также начался подготовительный этап ремонта. На 200-метровом участке Зонального шоссе от железнодорожного переезда до улицы Экипажа Гудина обследованы кабели связи, выполнены токосъёма, в ближайшее время рабочие приступят к демонтажу бордюрного камня. На улице Некрасова в благоприятную погоду будет уложен верхний слой асфальтового покрытия, на улице Гражданской ведутся работы по обустройству тротуара и замене коммуникаций. В этом сезоне в Пскове в плане ремонта стоят 17 участков улиц.

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