Псковская дендрозащитница рассказала о компромиссах и расхождениях с проектировщиками реконструкции улицы Свердлова

18:48, 03 августа 2017, ПАИ

Активистка интернет-сообщества «Псков - зеленый город» Елена Киреева по итогам прошедшего сегодня комиссионного обследования запланированных к спилу деревьев на улице Свердлова рассказала Псковскому агентству информации о достигнутых компромиссах и расхождениях с проектировщиками по вопросам санации зелёных насаждений в ходе предстоящей реконструкции.

«Мы сегодня с комиссией исследовали территорию улицы Свердлова ближе к стене Окольного города от улицы Калинина до улицы Карла Маркса. В принципе, мы сошлись на том, что там ведётся какое-то раскрытие для обзора стены, там убираются аварийные деревья, убирается самосев. Там действительно много опасных деревьев. Нам очень помог руководитель «Зеленхоза» Михаил Шараев, и к его мнению очень прислушивались. В принципе, мы сошлись на компромиссе. Все деревья, предназначенные к спилу, помечены крестами. На участке от улицы Калинина до Советской спил этих деревьев не будет сильно влиять на восприятие ландшафта», — рассказала активистка.

При этом она заметила, что расхождения с проектировщиками у дендрозащитников были по участку от улицы Советской до Октябрьского проспекта. «Там тоже все помечено крестами. В принципе, пока реставрации самой стены не будет, деревья, которые касаются самой стены, обещают сильно не трогать, потому что это надо всё в рамках реконструкции делать. Но там есть участок, где деревья собираются убирать для обустройства дорожки — я не очень согласна с этим, но они доказывают, что это необходимо. Далее до Октябрьского проспекта все деревья кроме аварийных сохраняются. Самый сложный участок — от Октябрьского до улицы Карла Маркса: вдоль дороги там сохраняется всё кроме больных и опасных деревьев, но у стены дорожка будет проходить и там ещё будут раскрываться подходы к нишам. Ну всё-таки к нам прислушались, и может быть какие-то деревья оставят», — отметила Елена Киреева.

При этом она подчеркнула, что и активисты сообщества, и многие местные жители, которые подписали петицию президенту, выступают против вырубки деревьев на участке от улицы Воеводы Шуйского до улицы Калинина. «Мы против велодорожки, которая там пойдёт, поскольку там целая аллея запланирована под снос. Они [проектировщики и представители муниципальных властей — ПАИ] доказывают, что там нужна велодорожка, а мы говорим, я сама велосипедист, что мне такой ценой велодорожка не нужна. И они так и не смогли нам доказать, что там идут коммуникации».

«От Свердлова до Советской - там мы сошлись на парковках с карманами, какие-то вязы там остаются. Самое сложное начинается от того места, где расположен планетарий: там тоже всё под вырубку, но там посадку шаровидных сиреней нам обещают. И от здания Арбитражного суда всё очень сложно — там практически полностью вырубка идёт до Октябрьского проспекта, проектировщики доказывают это необходимостью замены коммуникаций. На наши просьбы посадить новые зеленые насаждения, мы получили ответ, здесь запланированы парковки. От Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса – практически сплошная парковка, возможен маленький зеленый участок, ближе к улице Карла Маркса. В Комиссаровском переулке планируется парковка вырубятся тополя— новые посадки пообещали».

Елена Киреева, что по спорным участкам в ближайшие дни должно пройти ещё одно совещание, поскольку уже на следующей неделе, по её сведениям, могут начаться работы по реконструкции улицы Свердлова.