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Общество

На трассе Псковского и Гдовского районов закрыто движение транспорта в связи с АЧС

C 31 июля в Псковском и Гдовском районах, в связи со вспышкой вируса африканской чумы свиней в Середке, вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

На автодороге установлены дорожные знаки: 3.2 «Движение запрещено» со знаком дополнительной информации, 8.4.1 «Вид транспортного средства». Объездная путь проходит по маршруту Псков -Луга - Толмачево - Осьмино - Старополье - Сланцы - Гдов в прямом и обратном направлении)

Ограничение движения по трассе будет действовать до особого распоряжения губернатора Псковской области.

Напомним, очаг АЧС в колонии в Середке был выявлен 20 июля.

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