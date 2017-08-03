Специалисты «Псковэнерго» восстановили работу основных линий электропередачи по области после урагана

20:10, 03 августа 2017, ПАИ

Работники филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» подали напряжение на все линии электропередачи классом напряжения 6 киловольт и выше, работа которых была нарушена во время прохождения по югу Псковской области атмосферного фронта со шквалистым ветром. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

На территории ответственности «Псковэнерго» работают 66 бригад энергетиков (201 человек), включая 4 бригады «Новгородэнерго», бригады Новгородского предприятия МЭС и сотрудников подрядных организаций. Специалисты выполняют 138 заявок от населения по подключению к сетям 0,4 кВ.

Также ведутся осмотры отдаленных ЛЭП для выявления дефектов оборудования и завалов вблизи ЛЭП и электроустановок. Помимо вертолёта, спецтехники и болотоходов, энергетики применяют в обходах 6 беспилотных летающих аппаратов. С наступлением темноты работы по подключению отдельных потребителей и домовладений не прекратятся.

МРСК Северо-Запада напоминает о необходимости строгого соблюдения правил поведения вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

«В случае обнаружения оборванного провода необходимо сообщить об этом по единому телефону горячей линии МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52», - добавили в предприятии.