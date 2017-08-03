Напавший на корреспондента НТВ отправлен за решетку на пять суток

22:58, 03 августа 2017, ПАИ

32-летний Александр Орлов, ударивший кулаком по лицу корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, отправлен за решетку на пять суток за то, что оказал сопротивление полицейским во время задержания. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее с нападавшего полиция взяла подписку о невыезде в рамках уголовного дела о побоях. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Развозжаев заявил, что согласен на примирение в суде, если напавший на него извинится за свои действия.

Напомним, 2 августа Александр Орлов ударил Никиту Развозжаева кулаком по лицу в парке Горького, где журналист в прямом эфире снимал сюжет по случаю празднования Дня ВДВ. После задержания нетрезвый мужчина предложил Развозжаеву «добазариться».