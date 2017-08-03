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В РПЦ призвали отказаться от рекламы безалкогольного пива

Глава отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда высказался за запрет рекламы безалкогольного пива, поскольку это ведет к росту потребления обычного пива. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела московского патриархата.

«Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым «зонтичным» брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления обычного алкогольного пива соответствующих марок», — заявил Легойда.

Он отметил, что государство совместно с общественными и церковными объединениями предприняло много усилий для того, чтобы ограничить злоупотребления алкоголем в России. По словам Легойды, эти шаги привели к сокращению смертности среди мужчин трудоспособного возраста и роста продолжительности жизни.

«Как известно, рынок безалкогольного пива в России мизерный и перспективы его роста оцениваются большинством экспертов скептически. Если же пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие алкогольного прошлого и не сходные до степени смешения с обычным пивом», — предложил Легойда.

Вице-президент пивоваренной компании «Балтика» Алексей Кедрин нашел, что возразить представителю РПЦ. По его словам, рынок безалкогольного пива в России оценивается более чем в 9 миллиардов рублей — «значительные деньги, есть за что побороться».

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