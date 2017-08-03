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Ученые: К августу на Земле закончился годовой запас возобновляемых ресурсов планеты

С 3 августа на планете Земля закончился годовой запас возобновляемых ресурсов, сообщает сервис Earth Overshoot Day.

В заявлении проекта говорится, что в этом году человечество использовало больше ресурсов, чем может воспроизвести природа. Это связано с выбросами углекислого газа, а также активными вырубкой лесов и рыболовством.

Некоторые участки Земли исчерпывают годовой запас ресурсов раньше срока еще с 1970-х годов. Сейчас практически вся планета живет «в кредит». В этом году день начала кредитного периода совпал с результатами 2016 года. 10 лет назад он наступил 15 августа.

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