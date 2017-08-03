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Японский кондитер создал мороженое, которое не тает на жаре

Кондитер японского кафе Kanazawa Томихиса Ота случайно изобрел жароустойчивое мороженое, добавив в него полифенол, содержащийся в клубнике, сообщает Quartz.

Новинка появилась в результате экспериментов кондитера с остатками клубники, которая стала непригодной для употребления. Выделившийся полифенол сделал крем более твердым, а в дальнейшем выяснилось, что он позволяет мороженому сохранять форму даже при 30-градусной жаре.

«Жидкий полифенол обладает свойствами, которые затрудняют отделение воды и масел, содержащихся во фруктовом мороженом. Это позволяет сохранять первоначальную форму мороженого и избежать его таяние на протяжении более длительного времени», — рассказал сам создатель Ота.

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