Японский кондитер создал мороженое, которое не тает на жаре

22:49, 03 августа 2017, ПАИ

Кондитер японского кафе Kanazawa Томихиса Ота случайно изобрел жароустойчивое мороженое, добавив в него полифенол, содержащийся в клубнике, сообщает Quartz.

Новинка появилась в результате экспериментов кондитера с остатками клубники, которая стала непригодной для употребления. Выделившийся полифенол сделал крем более твердым, а в дальнейшем выяснилось, что он позволяет мороженому сохранять форму даже при 30-градусной жаре.

«Жидкий полифенол обладает свойствами, которые затрудняют отделение воды и масел, содержащихся во фруктовом мороженом. Это позволяет сохранять первоначальную форму мороженого и избежать его таяние на протяжении более длительного времени», — рассказал сам создатель Ота.