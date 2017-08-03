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Нижегородские художники поместили в стену жилого дома миниатюрную «обсерваторию»

В Нижнем Новгороде на пересечении улиц Семашко и Большой Печерской в стене жилого дома, где до этого выпал кирпич, появилась миниатюрная «комната». На это обратило внимание местное сообщество в «ВКонтакте».

«Мы давненько ее придумали, но много времени ушло на поиски подходящего места, создание сюжета комнаты, сборку самой коробки. На реализацию ушло два месяца. А фидбэк получился уж очень масштабный, мы такого не ожидали. Люди очень лестно отзываются об этой работе, каждый ищет в ней какой-то свой скрытый смысл. Интересно это все наблюдать в комментариях разных пабликов», — рассказал художник Иван Серый.

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