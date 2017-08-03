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Глава Ростуризма предложил усилить наказание за задержки чартерных рейсов

Глава Ростуризма Олег Сафонов считает необходимым обсудить усиление мер ответственности авиакомпаний за задержку чартерных рейсов. Об этом сообщает ТАСС.

«Это очень серьезные случаи, они негативным образом сказываются на репутации и туроператорского сообщества, и наших авиационных компаний. Нам нужно с регуляторами авиационных перевозок - Минтрансом, Росавиацией - работать вместе с тем, чтобы подобных случаев не было. Нам представляется, что, может быть, имеет смысл подумать об ужесточении санкций за неоказание соответствующих высококлассных услуг», - сказал он в четверг в эфире телеканала РБК.

В конце мая перевозчик «ВИМ-Авиа» начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, в том числе в Сочи, Крым, Турцию, Болгарию. Также многочасовые сбои в графике рейсов периодически наблюдаются рейсов у авиакомпании IFly.

«Причина простая - к сожалению, был взят на себя объем перевозки, который объективно не мог быть выполнен ввиду того, что не хватало авиационных судов и экипажей», - отметил глава Ростуризма. - У IFly та же самая проблема».

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