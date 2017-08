Джоану Роулинг признали самым высокооплачиваемым писателем в мире

21:48, 03 августа 2017, ПАИ

Джоан Роулинг, автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, возглавила список самых высокооплачиваемых писателей планеты по версии журнала Forbes. Рейтинг по итогам 2017 года был опубликован сегодня на сайте издания, сообщает ТАСС.

По информации журнала, с июня 2016 года Роулинг заработала $95 млн, опередив прошлогоднего лидера - американского писателя Джеймса Паттерсона, автора серии остросюжетных романов об инспекторе Алексе Кроссе. Он за минувший год заработал $87 млн.

В пятерку лидеров по размеру гонораров вошли еще три американских автора - детский писатель Джефф Кинни, заработавший $21 млн, автор «Кода да Винчи» Дэн Браун - $20 млн и «король ужасов» Стивен Кинг - $15 млн.

Напомним, что в последний раз Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем мира в 2008 году. На этот раз ее возвращению на первое место способствовали выход фильма «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016), действие которого разворачивается во «вселенной Гарри Поттера», и театральная постановка изданной в 2016 году пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» (Harry Potter and the Cursed Child).

С 1999 года Роулинг занимала первое место в списке самых высокооплачиваемых писателей журнала Forbes три раза.