День города в Изборске изменит формат мероприятия со следующего года

22:42, 03 августа 2017, ПАИ

В этом году в Изборске прошел юбилейный праздник на валу, посвященный дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На концерте выступили колективы из Изборска, и районного Центра культуры города Печоры. Со следующего года день Изборска будет происходить в новом формате.

Как сообщили организаторы, в официальном сообществе будущего мероприятия, со следующего года стандартный местный праздник, обретет новую жизнь и получит статус концерта-фестиваля. Мероприятие пройдет как обычно в последнюю субботу июля, на крепостном Валу.

В Изборске впервые будет установлен сценический комплекс, с качественной и мощной аппаратурой и световым шоу. В программе праздника выступят профессиональные коллективы и солисты из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. В конце основной концертной программы выступит известная звезда отечественного шоу-бизнеса. Организаторы решили дать право голоса зрителям и самостоятельно выбрать, кого они хотят увидеть на празднике. Свой голос можно отдать в официальном сообществе мероприятия «ВКонтакте».

Кроме этого, название фестиваля сменится на VAL2018. «Старый вид праздника уже изжил себя и все меньше людей приходят посмотреть на концерт. Новый формат праздника в массовой туристической зоне сможет привлечь не только 80% Изборян, но и гостей: из Пскова и других регионов. Новый и необычный вид праздника в Изборске привлечет количество зрителей, не уступающее количеству дня города в Пскове», - отметили организаторы.

Вход на мероприятие будет свободным. Концерт-фестиваль пройдет при поддержке Печорского районного центра культуры.