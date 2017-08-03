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Спорт

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с «Велесом» из Москвы

Футбольный клуб «Луки-Энергия» в четверг, 4 августа, на домашнем поле провёл безголевой матч с московским «Велесом» в рамках 3-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2017/18 годов среди команд клубов ПФЛ (группа «Запад»). Это вторая ничья команды из Великих Лук в турнире: ранее «Луки-Энергия» сыграла с тем же счётом 0:0 против «Локомотива-Казанки».

Таким образом, после 3-х игр великолучане имеют в активе 2 очка и занимают 12 место в турнирной таблице из 14. Между тем ФК «Псков-747», который добился первой победы в турнире - над смоленским «ЦРФСО» - с минимальным преимуществом 1:0, имеет в активе 3 очка, и располагается в турнирной таблице на одну строчку выше.

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