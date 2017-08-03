Осенью Украина может ввести визовый режим с Россией

09:31, 04 августа 2017, ПАИ

Депутаты Верховной рады рассмотрят закон о введении визового режима с РФ либо дополнительных ограничений для россиян при пересечении границы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в украинском парламенте.

Данная инициатива исходит сразу от нескольких партий. По словам собеседника «Известий», за визовый режим с РФ в той или иной форме готовы проголосовать «Блок Петра Порошенко», Радикальная партия Олега Ляшко, «Национальный фронт» и «Самопомощь».

При этом источник в российских дипломатических кругах отметил, что «судя по тому, что происходит сегодня в Киеве, осенью нас все-таки ждут визы».

В то же время собеседники «Известий» подчеркнули, что если вдруг партия власти почувствует, что визы обернутся потерей электората, то с их введением могут и повременить.