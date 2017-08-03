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Гражданка Молдовы пострадала в ДТП в Усвятах

3 августа в 15:06 в посёлке Усвяты у дома № 57 по улице 40 лет Октября произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля.

Как стало известно Псковскому агентству информации, «Mercedes-Benz Sprinter 212»столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121, съехал в кювет и повредил электрическую опору.

В микроавтобусе 12 человек следовали из Молдовы в Санкт-Петербург. В результате ДТП пострадала 20-летняя гражданка Молдовы, она направлена в Усвятскую районную больницу. Остальные пассажиры продолжили следование в Санкт-Петербург транспортом из Молдовы.

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