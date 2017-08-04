20 сотрудников псковского УФСИН привлечены к ответственности за недостоверные сведения о доходах

14:48, 04 августа 2017, ПАИ

20 сотрудников УФСИН России по Псковской области привлечены к ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ряд сотрудников управления в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи предоставили недостоверные сведения о суммах и источниках получения дохода в отчетном периоде, наличии в собственности объектов недвижимого имущества и транспортных средств.