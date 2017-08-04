Отремонтировать прачечную обязала прокуратура администрацию колонии в Середке

13:59, 04 августа 2017, ПАИ

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обязала администрацию ИК-4 в Середке провести ремонт помещений прачечной, приобрести и установить необходимое стиральное оборудование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий было установлено крайне неудовлетворительное санитарное состояние помещений прачечной исправительного учреждения. Так, технологическое помещение прачечной требует косметического ремонта, а стиральное оборудование находится в крайне изношенном состоянии, периодически выходит их строя.