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Общество

Отремонтировать прачечную обязала прокуратура администрацию колонии в Середке

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обязала администрацию ИК-4 в Середке провести ремонт помещений прачечной, приобрести и установить необходимое стиральное оборудование. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий было установлено крайне неудовлетворительное санитарное состояние помещений прачечной исправительного учреждения. Так, технологическое помещение прачечной требует косметического ремонта, а стиральное оборудование находится в крайне изношенном состоянии, периодически выходит их строя.

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