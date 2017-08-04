Похитителя железнодорожных деталей задержали транспортные полицейские в Пскове

13:48, 04 августа 2017, ПАИ

Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Псковского линейного отдела МВД России выявили гражданина ближнего зарубежья, который подозревается в краже деталей верхнего строения железнодорожного пути: закладных болтов и железнодорожных подкладок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделе.

Общий вес похищенного имущества составил 517 кг. Транспортные полицейские установили, что злоумышленник продал детали. Гражданин нигде не работает, проживает в Пскове.

Отделение дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Проводится проверка на причастность данного гражданина к совершению аналогичных преступлений.