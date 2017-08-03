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9-летний мальчик попал под колёса «Фольксвагена» на пешеходном переходе в Пскове

3 августа в 12:20 в Пскове у дома № 87а 37-летний водитель «Фольксваген Пассат» сбил 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Как сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ребёнок был госпитализирован в детскую областную больницу, но позже отпущен.

В 14:50 в Новосокольническом районе на 498-м километре трассы Москва - Балтия 32-летняя женщина ВАЗ-21208 выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в кювет. Женщину пришлось госпитализировать.

В 18:15 в Опочецком районе около деревни Ледово 21-летний водитель ВАЗ-21053 в состоянии алкогольного опьянения выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения. Мужчина доставлен в больницу.

Всего 3 августа на территории Псковской области зарегистрированы 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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