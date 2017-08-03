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Житель Пыталово надышался краской в смотровой яме

Утром 3 августа в Пыталово на улице Юнкерова, 30 мужчине стало плохо в смотровой яме в кооперативных гаражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что мужчина решил покрасить яму, спустился в неё, надышался парами от краски, и ему стало нехорошо. Это заметили соседи, но они не смогли сразу достать пострадавшего, так как глубина ямы была порядка трёх метров, и вызвали пожарных. На момент прибытия пожарных пришедшие на помощь мужчины подцепили пострадавшего веревкой и вытащили из ямы. Он передан врачам Скорой помощи. 

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