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Политика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых основаниях для изъятии полномочий у регионов

Минюст России внёс в Госдуму законопроект, который предусматривает новые основания для изъятия переданных региональным органам госвласти федеральных полномочий. Сейчас закон предусматривает, что полномочия могут изыматься лишь в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения,

Согласно документу, размещённому на сайте кабинета министров, в случае принятия законопроекта переданные полномочия смогут изыматься у органов госвласти субъектов Федерации и в случаях, если необходимо их исполнение федеральными органами исполнительной власти для нужд обороне страны и безопасности государства, международных и общенациональных мероприятий, а также в случае, если переданные полномочия не могут исполняться органом государственной власти субъекта Федерации в связи со стихийным бедствием, катастрофой или другой чрезвычайной ситуацией.

 

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