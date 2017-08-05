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Общество

Трофим Бессонник наступил по народному календарю

5 августа православные отмечают день памяти святых Трофима, Феофила и тринадцати мучеников, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец III – начало IV веков). Об этом сообщает calend.ru.

Когда мужчин привели на суд, они отказались принести жертву языческим идолам и отречься от христианства. Мучеников долго истязали, а после, перебив им голени, бросили в огонь, откуда они вышли на своих ногах и совершенно невредимыми. Отчаявшись сломить волю христиан, язычники обезглавили их.

Бессонником этот день прозвали потому, что в разгаре была пора рабочей страды. «Долго спать — добра не видать», — подмечали в народе. Существовали и другие поговорки на ту же тему: «В страду одна забота — не стояла бы работа»; «Жать — не дремать»; «Хорошему хозяину и день мал»; «Идет работа — спать неохота».

На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день поэтому называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: «С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь». Калину на Руси ценили, во-первых, за то, что она является хорошим медоносом, а во-вторых, за целебные свойства. В народной медицине настои из коры калины применяли при нервных заболеваниях, судорогах, а также в качестве кровоостанавливающего средства. Ягоды использовали при желудочных заболеваниях, авитаминозе; кроме того, это хорошее общеукрепляющее и мочегонное средство. Настоем цветов лечили кожные заболевания. Кроме того, сок ягод калины обладает желирующими свойствами; хозяйки этим пользовались и, добавив яблочное повидло или пюре, варили из него мармелад и пастилу.

Также на Руси любили малину, которая содержит множество полезных веществ. Ягоды активно использовали как потогонное и антисептическое средство при простудах. Малину крестьяне употребляли в самом разном виде: свежую, в варенье, в джемах, в компотах; из нее делали и вино.

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