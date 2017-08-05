Международный день светофора отмечается 5 августа

12:28, 05 августа 2017, ПАИ

Международный день светофора отмечается 5 августа, сообщает calend.ru.

В этот день в 1914 году в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в XIX веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы. В России светофор появился лишь в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.

В 2010 году в Перми открылся памятник этому устройству. Это событие было приурочено к Международному дню светофора. Памятники светофору есть также в Москве, Новосибирске и Пензе.

Светофор (от рус. свет и греч. φορός — «несущий») — это устройство оптической сигнализации, предназначенное для регулирования движения механических транспортных средств, а также людей на пешеходных переходах и иных участников дорожного движения. Применяется светофор также и на железных дорогах, в судоходстве и мореходстве.