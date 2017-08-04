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Общество

Проект новой канализации разработают для домов в Овсище

В Овсище прошло выездное совещание по обсуждению вопроса работы канализационно-насосной станции (КНС) многоэтажных домов 26, 28, 30 по улице Алехина - так называемые «Альфа», «Бета», «Гамма». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Местные жители обеспокоены тем, что канализационные стоки попадают в протекающий рядом Чертов ручей, который впадает в реку Великую. Во встрече приняли участие: депутат Псковской городской Думы по этому округу Григорий Стороненков, глава администрации Пскова Игорь Калашников, заместитель начальника Управления городского хозяйства (УГХ) Дмитрий Таратынов, представители МП «Горводоканал», управляющей организации и жильцы.

В апреле вопрос систематического засорения канализации и выхода КНС из строя обсуждался с директором МП «Горводоканал» Константином Болотиным. Были выработаны два технических варианта решения: переключить канализацию этих домов к КНС дома по улице Алехина, 24 (потребуется более 1, 5 млн. рублей) или осуществить модернизацию действующей системы.

Учитывая мнение жителей дома 24 по улице Алехина, которые высказались против, Игорь Калашников поручил УГХ разработать проект новой КНС для «Альфа», «Бета», «Гамма».

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