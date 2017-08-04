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Общество

Медучреждение планируется построить на улице Новосёлов в Пскове

Пять земельных вопросов были рассмотрены на публичных слушаниях в Псковской городской Думе. Заседание провел заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, первый вопрос касался предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства по адресу: улица Новоселов, дом 30. Заявитель планирует реконструировать нежилое здание, находящееся у него на праве собственности, под объект медицинского назначения.

Еще два псковича обратились за предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объектов капитального строительства - индивидуальных жилых домов расположенных на улице Богдановича, 4 и Войсковая, 65. В первом случае дом будет перестроен, в другом случае речь идет о возведении нового строения.

Четвертый заявитель планирует демонтировать старое здание по адресу: улице Отрадная, 6, а необходимость отклонения от параметров при возведении нового дома мотивировал неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками участка.

Еще одно заявление поступило от компании. Земельный участок находится в собственности у заявителя по адресу: улица Экипажа Гудина, 10, и располагается на границах двух территориальных зон - «зона коммунально-складских предприятий IV и V классов опасности и «усадебной или сблокированной односемейной индивидуальной застройки». Заявитель обратился в комиссию с просьбой, чтобы земельный участок относился только к одной территориальной зоне «усадебной или сблокированной односемейной индивидуальной застройки».

Все вопросы получили положительные рекомендации членов оргкомитета публичных слушаний.

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