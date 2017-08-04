Ни одного факта младенческой смерти от внешних причин не зафиксировали в Псковской области в этом году

11:35, 04 августа 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области не зафиксировали ни одного случая младенческой смерти от внешних причин. За аналогичный период прошлого года два младенца погибли в ДТП и один на пожаре. Такие данные озвучила консультант отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Любовь Варфоломеева на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 4 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, в регионе за год от внешних причин погибает 6-7 детей в возрасте до 18 лет.

«Не теряет актуальности тема детских суицидов. В прошлом году был один случай, за полгода текущего — один», - добавила Любовь Варфоломеева.

Она также подчеркнула, что на фоне российских показателей и трагедии на Сямозере летняя оздоровит кампания в Псковской области проходит спокойно: на озёрах и в прошлом году, и в этом происшествий не было, за исключением ссадин и ушибов.

Любовь Варфоломеева добавила, что более миллиона детей в мире ежегодно погибают от травм, более 3 млн детей в России обращаются в лечебно-профилактические учреждения с травмами. На первом месте, по её словам, остаются ожоги, на втором месте — утопление, на третьем — падение с высоты.

«Доля ответственности у детей дошкольного возраста лежит на родителях — недосмотр, оставление в опасной ситуации, нарушение правил безопасности. В подростковом периоде сказывается, в большей степени, психология подростка: неустойчивая психика может привести к суицидальной попытке, недооценка своих возможностей - к гибели: не очень хорошо плавает, но решил переплыть реку или озеро, и утонул. То есть 50 на 50 — доля ответственности самого подростка и родителей», - заявила Любовь Варфоломеева.