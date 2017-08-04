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Общество

57 псковских детей в прошлом году были госпитализированы с ожогами и 31 после падения с высоты

В 2016 году 131 ребенок обратился в Псковскую областную детскую больницу с ожогами, из них 57 были госпитализированы. Об этом заявил главный врач Детской областной клинической больницы Аркадий Гохман в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 4 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На первом месте среди поступающих в лечебное учреждение - обычная бытовая травма. Есть ряд травм, которые дети получают по недосмотру родителей, например, в прошлом году девочка уронила тумбу с телевизором на себя», - добавил главврач.

Кроме того, Аркадий Гохман напомнил о пожаре в Пскове, на котором погиб ребенок, а второго доставили в больницу ожогами 70% тела. Через три месяца после доставки ребенка в ожоговый центр, он скончался.  «Дети были оставлены мамой одни, некому было их спасать», - подчеркнул врач.

Также он отметил, что 31 ребенок был госпитализирован после падения с высоты: «Большая часть случаев также связаны с недосмотром родителей. Есть не только резонансные падения из окон. В этом году в Псковском районе девочка упала в лестничный пролет, получила серьезные травмы. Бывают падения с качелей, с кроватки, часто дети получают удары по голове качелями».

Кроме того, Аркадий Гохман рассказал, что в прошлом году  84 ребёнка обратились за медицинской помощью после ДТП, 140 детей пострадали от отравлений, в том числе 40 отравились алкоголем.  «Чаще всего это подростки: кто-то впервые попробовал спиртное, кто-то «перепил за компанию», один из них громил приемное отделение, после него пришлось проводить ремонт — раскидал банки с вазелином, который впитался в стены, мама оплатила ремонт, частично восстановила все своими руками. Ему было 16 лет», - добавил главврач.

7 детей в прошлом году отравились медикаментами. «Как правило, в этом виноваты бабушки, которые оставляют свои таблетки в доступных местах. Также были отравления уксусом, моющими средствами, жидкостью для розжига», - добавил он.

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